Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagnachmittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 44,22 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'453 Punkten notiert. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 45,26 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,43 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 927'592 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (53,92 EUR) erklomm das Papier am 03.07.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,94 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 41,70 Prozent sinken.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2025 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR je Aktie ausschütten. Am 04.08.2026 lud Bayer zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie generiert. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.87 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Bayer wird am 03.11.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 09.11.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,52 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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