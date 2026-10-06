Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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06.10.2026 12:29:00
Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Mittag fester
Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 44,93 EUR nach oben.
Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 2,2 Prozent auf 44,93 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'438 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 45,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,43 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 533'754 Bayer-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (53,92 EUR) erklomm das Papier am 03.07.2026. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 16,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 42,62 Prozent sinken.
Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Bayer liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10.87 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 09.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,52 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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