Bayer Aktie News: Bayer legt am Dienstagnachmittag zu

Das Papier von Bayer konnte um 04:28 Uhr klettern und stieg im Xetra-Handel um 1,0 Prozent auf 28,87 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 16'990 Punkten liegt. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,01 EUR an. Bei 28,20 EUR ging der Anteilsschein in den Xetra-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'757'577 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 127,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,70 EUR. Dieser Wert wurde am 06.02.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 4,05 Prozent sinken.

Am 08.11.2023 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,13 EUR je Aktie gewesen. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10'342,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -8,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11'281,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 05.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 26.02.2025 werfen.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,96 EUR je Aktie.

