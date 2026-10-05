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05.10.2026 09:29:00

Bayer Aktie News: Bayer fällt am Vormittag

Bayer Aktie News: Bayer fällt am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bayer. Zuletzt ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 44,88 EUR.

Bayer
41.74 CHF -0.11%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 44,88 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'271 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 44,73 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 74'433 Bayer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.07.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 20,14 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 25,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,110 EUR belaufen. Bayer liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent auf 10.87 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.11.2027.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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