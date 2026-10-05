Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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05.10.2026 16:29:00
Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 44,07 EUR abwärts.
Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 44,07 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'272 Punkten steht. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,04 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 44,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 971'362 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.07.2026 bei 53,92 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,78 EUR. Dieser Wert wurde am 07.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,110 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 04.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber -0,20 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.87 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10.74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Am 09.11.2027 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,51 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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