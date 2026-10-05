Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’704 0.3%  SPI 19’457 0.3%  Dow 51’241 0.1%  DAX 25’254 0.1%  Euro 0.9321 -0.1%  EStoxx50 6’242 0.1%  Gold 4’130 -0.3%  Bitcoin 71’007 -0.9%  Dollar 0.8319 0.4%  Öl 100.8 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Rekord-Bestände bei US-Treasuries: Hedgefonds rücken als Risiko in den Fokus
Aktien von Meta, Amazon & Co.: Experte rechnet mit Investitionen bis zu eine Billion US-Dollar in KI-Infrastruktur
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Covenant-Aktie in Rot: US-Rüstungsfirma eröffnet Produktionsstätte in Leipzig
Suche...

Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.10.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 44,07 EUR abwärts.

Bayer
40.79 CHF -2.39%
Kaufen Verkaufen

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 44,07 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'272 Punkten steht. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,04 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 44,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 971'362 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.07.2026 bei 53,92 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,78 EUR. Dieser Wert wurde am 07.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,110 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 04.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber -0,20 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.87 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10.74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Am 09.11.2027 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,51 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bayer von vor 3 Jahren abgeworfen

Bayer-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein

September 2026: Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.0847 19.03.2027 157052934
Long 11.7403 18.12.2026 153820981
Long 410.6471 19.03.2027 157965337
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.86 11.90 157780557
Long 12.1854 5.26 158162029
Long 25.3649 1.69 158162028
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.7034 13.65 160632551
Short 10.0158 6.39 160632550
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -34.10 150862850
Long 8 -25.02 154137908
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Bayer

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Bayer

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
01.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
08.09.26 Bayer Overweight Barclays Capital
03.09.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

17:20 Logo WHS Nasdaq auf Rekordhoch – kippt die Fed jetzt die nächste Zinserhöhung?
16:13 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
15:55 Wie die Digitalisierung die Verteidigungsindustrie verändert
15:45 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
09:46 Marktüberblick: Technologiewerte gesucht
09:23 200-Tage-Linie hat erneut gehalten
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
01.10.26 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf COSMO N.V.
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’244.10 19.80 S0BAJU
Short 14’546.98 13.80 SRB97U
Short 15’086.78 8.87 S4B3QU
SMI-Kurs: 13’703.53 05.10.2026 17:30:30
Long 13’114.63 19.24 SJBCVU
Long 12’823.18 13.66 SGHBWU
Long 12’276.07 8.87 SXDBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Bayer 39.88 -7.41% Bayer

Meistgelesene Nachrichten

Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bernstein reduziert Goldpreis-Ziel für 2030 - bliebt langfristig aber weiter optimistisch
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision
SpaceX-Aktie höher: Elon Musk benennt KI-Sparte um – Worauf Anleger jetzt achten müssen
Schneider Electric-Aktie bricht ein: Milliardenschwere Software-Übernahme von PTC besiegelt
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren
Novo Nordisk-Aktie tiefer: FDA-Prüfung von Hämophilie-Medikament verzögert sich
Apple-Aktie stabil: Tech-Riese plant Datenwarnung bei KI-Agenten auf Mac-Computern
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.