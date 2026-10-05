Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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05.10.2026 12:29:00
Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Montagmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 44,68 EUR.
Die Bayer-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 44,68 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'209 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 44,61 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 338'719 Bayer-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 03.07.2026 auf bis zu 53,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,110 EUR ausgeschüttet werden. Bayer veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.87 Mrd. EUR im Vergleich zu 10.74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2027 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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