Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Bayer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 45,12 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der im Moment bei 24'642 Punkten tendiert. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 45,36 EUR. Bei 44,86 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,36 EUR. Zuletzt wechselten 109'212 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei 46,74 EUR markierte der Titel am 27.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 3,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,38 EUR. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 59,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,112 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 12.11.2025 vor. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,26 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9.66 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Bayer am 25.02.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 02.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2025 4,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

