Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’491 -0.1%  SPI 18’622 0.0%  Dow 49’501 0.5%  DAX 24’650 0.2%  Euro 0.9172 0.0%  EStoxx50 5’999 0.5%  Gold 4’921 -0.9%  Bitcoin 55’256 -2.9%  Dollar 0.7773 0.0%  Öl 68.3 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Roche1203204UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Micron Technology951691Alphabet A29798540
Top News
QIAGEN-Aktie in Rot: Solides Jahr 2025 - moderates Wachstum für 2026 avisiert
Aktien von VW und Stellantis schwächer: Konzernchefs fordern "Made in Europe"-Strategie für E-Autos
LUKB-Aktie wenig bewegt: Rekordergebnis ausgebaut - höhere Ausschüttung in Aussicht
Helvetia Baloise-Aktie kaum verändert: Neuer einheitlicher Markenauftritt nach Fusion
Siegfried-Aktie etwas fester: Thomas Wozniewski und Karl Petersson für den Verwaltungsrat nominiert
Suche...
eToro entdecken

Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.02.2026 09:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Bayer hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Bayer-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 45,12 EUR.

Bayer
41.26 CHF -0.64%
Kaufen Verkaufen

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Bayer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 45,12 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der im Moment bei 24'642 Punkten tendiert. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 45,36 EUR. Bei 44,86 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,36 EUR. Zuletzt wechselten 109'212 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei 46,74 EUR markierte der Titel am 27.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 3,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,38 EUR. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 59,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,112 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 12.11.2025 vor. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,26 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9.66 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Bayer am 25.02.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 02.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2025 4,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie auf Wachstumskurs? Analysten heben den Daumen

Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie im Plus: Prostatakrebs-Medikament Nubeqa jetzt auch in China verfügbar