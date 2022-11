Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Freitagvormittag

Um 09:28 Uhr sprang die Bayer-Aktie im Xetra-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 53,40 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 13'220 Punkten tendiert. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 53,41 EUR. Zum Xetra-Handelsstart notierte das Papier bei 53,40 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 76'574 Stück gehandelt.

Am 13.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,99 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.12.2021 Kursverluste bis auf 43,91 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 21,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 04.08.2022 vor. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,61 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 12'819,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10'854,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 18,10 Prozent gesteigert.

Die Bayer-Bilanz für Q3 2022 wird am 08.11.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 07.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 7,74 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

