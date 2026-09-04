Bayer Aktie News: Bayer am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:28 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 49,59 EUR nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'001 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 49,59 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,97 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 106'095 Bayer-Aktien.

Am 03.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Abschläge von 48,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Bayer liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,20 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,24 Prozent auf 10.87 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Bayer-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 09.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,52 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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