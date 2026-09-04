Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’372 -0.2%  SPI 20’191 -0.2%  Dow 53’686 1.2%  DAX 25’989 -0.1%  Euro 0.9400 0.2%  EStoxx50 6’368 -0.2%  Gold 4’477 0.1%  Bitcoin 65’603 0.0%  Dollar 0.8085 0.1%  Öl 95.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DZ BANK bescheinigt Kaufen für Continental-Aktie
Lifecycle-ETFs unter der Lupe: Warum automatische ETF-Umschichtungen nicht unbedingt besser sind
2-Billionen-Marke in Reichweite: SpaceX-Aktie zieht vor 14. Starship-Test deutlich an
So stuften die Analysten die AMD-Aktie im vergangenen Monat ein
'Big-Short'-Legende Burry: Zweifel an NVIDIA-Aktie bleiben trotz Milliarden-Quartal
Suche...
Plus500 Depot

Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.09.2026 09:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Bayer Aktie News: Bayer am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bayer. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 49,59 EUR.

Bayer
46.11 CHF -1.17%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 49,59 EUR nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'001 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 49,59 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,97 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 106'095 Bayer-Aktien.

Am 03.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Abschläge von 48,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Bayer liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,20 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,24 Prozent auf 10.87 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Bayer-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 09.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,52 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

August 2026: Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie

Bayer-Agrarsparte: Ziele bestätigt, Pipeline vor Start - Aktie fester

Bayer-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2679 18.06.2027 157879015
Long 11.9269 19.03.2027 157791365
Long 465.1484 18.09.2026 157965327
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4305 10.05 158162027
Long 11.6287 5.04 159380265
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9219 11.38 158162486
Short 10.5716 6.59 158150276
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 133085688
Long 8 -13.14 157882308
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Bayer

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten