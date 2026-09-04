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04.09.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Bayer wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Bayer Aktie News: Bayer wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 48,89 EUR.

Bayer
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Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 48,89 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'111 Punkten steht. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 48,42 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,97 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 699'588 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 03.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 53,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 89,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 10.87 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 10.74 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.11.2027.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,52 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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