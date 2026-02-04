Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.02.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit Aufschlag

Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Bayer zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 45,43 EUR.

Bayer
41.76 CHF 0.52%
Kaufen Verkaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 16:28 Uhr 0,3 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 24'708 Punkten notiert. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 45,88 EUR aus. Bei 44,93 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1'557'978 Bayer-Aktien.

Bei einem Wert von 46,74 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.01.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 18,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 59,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,112 EUR. Am 12.11.2025 äusserte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,98 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,26 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -3,09 Prozent auf 9.66 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.97 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Bayer-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 02.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,73 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

