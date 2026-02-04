Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
04.02.2026 16:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Bayer zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 45,43 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 16:28 Uhr 0,3 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 24'708 Punkten notiert. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 45,88 EUR aus. Bei 44,93 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1'557'978 Bayer-Aktien.
Bei einem Wert von 46,74 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.01.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 18,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 59,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,112 EUR. Am 12.11.2025 äusserte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,98 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,26 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -3,09 Prozent auf 9.66 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.97 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Bayer-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 02.03.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,73 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie
Bayer-Aktie im Plus: Prostatakrebs-Medikament Nubeqa jetzt auch in China verfügbar
Bayer-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy
Bayer-Aktie etwas fester: Wichtiger Meilenstein für Herzinsuffizienz-Medikament
Nachrichten zu Bayer
|
16:29
|Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
12:29
|Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag kaum verändert (finanzen.ch)
|
09:28
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
03.02.26
|EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
03.02.26