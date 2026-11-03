Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit sattem Kursplus

Das Papier von Bayer legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,6 Prozent auf 52,84 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'760 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 53,22 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 51,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 727'100 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 53,92 EUR erreichte der Titel am 03.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 2,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Abschläge von 51,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Am 04.08.2026 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,23 EUR gegenüber -0,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 10.87 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,51 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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