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03.11.2026 12:29:00

Bayer Aktie News: Bayer steigt am Dienstagmittag

Bayer Aktie News: Bayer steigt am Dienstagmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,2 Prozent auf 52,12 EUR.

Bayer
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Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,2 Prozent auf 52,12 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'824 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 53,22 EUR. Bei 51,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2'480'782 Bayer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (53,92 EUR) erklomm das Papier am 03.07.2026. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 3,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 25,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 102,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,110 EUR belaufen. Am 04.08.2026 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bayer ein EPS von -0,20 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.87 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 10.74 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 24.02.2027 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,51 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.0819 19.03.2027 155003798
Long 247.6788 18.12.2026 157965332
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.6048 13.14 161317881
Long 8.5406 9.62 161317879
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3507 11.39 158150277
Short 10.2771 5.46 157840416
Short 17.0226 1.73 158162486
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -46.13 150862850
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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