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03.09.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagnachmittag gesucht

Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagnachmittag gesucht

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 49,68 EUR.

Bayer
46.65 CHF 1.36%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 49,68 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'931 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 50,16 EUR. Bei 49,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1'091'475 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 03.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 53,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je Bayer-Aktie. Am 04.08.2026 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.87 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10.74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 präsentieren. Am 09.11.2027 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,52 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Long 465.1484 18.09.2026 157965326
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4305 10.42 158162027
Long 11.6287 5.43 159380265
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9219 10.94 158162486
Short 10.5716 6.17 158150276
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -41.36 150862850
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Long 12’891.62 8.98 S4KBXU
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