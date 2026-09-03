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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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03.09.2026 12:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Mittag im Minus

Bayer Aktie News: Bayer am Mittag im Minus

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 48,78 EUR.

Bayer
46.65 CHF 1.36%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 48,78 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'797 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 48,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 472'664 Bayer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.07.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,54 Prozent. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 89,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,110 EUR. Bayer veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,23 EUR gegenüber -0,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.74 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.87 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 09.11.2027 dürfte Bayer die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,52 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 92.3408 18.09.2026 157791360
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 13.516 4.25 159380265
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 9.0107 7.49 158150276
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