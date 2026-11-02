Bayer Aktie News: Bayer büsst am Nachmittag ein

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 50,18 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'006 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 49,49 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,92 EUR. Bisher wurden heute 852'816 Bayer-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.07.2026 bei 53,92 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 7,45 Prozent wieder erreichen. Bei 25,78 EUR fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,62 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Bayer veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.87 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 10.74 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Bayer dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2026 4,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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