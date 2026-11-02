Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Einbussen

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,3 Prozent auf 49,91 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'891 Punkten steht. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 49,49 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,92 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 522'391 Bayer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 53,92 EUR erreichte der Titel am 03.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 8,03 Prozent zulegen. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 48,35 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,110 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 04.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,20 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 10.87 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,24 Prozent gesteigert.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 09.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,51 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Bayer-Aktie ein

Bayer-Aktie führt DAX an: Pharmakonzern gewinnt Glyphosat-Prozess

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bayer-Investment von vor 3 Jahren verdient