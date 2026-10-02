Bayer Aktie News: Bayer am Freitagvormittag mit Abschlägen

Die Bayer-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 45,02 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'036 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 44,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 135'679 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 03.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 53,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 19,77 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,78 EUR am 07.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 42,74 Prozent Luft nach unten.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,110 EUR ausgeschüttet werden. Am 04.08.2026 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,20 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 10.87 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 10.74 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,51 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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