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02.10.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Freitagnachmittag Verlust reich

Bayer Aktie News: Bayer am Freitagnachmittag Verlust reich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 44,81 EUR nach.

Bayer
41.78 CHF -2.28%
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Die Bayer-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 44,81 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'276 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 44,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1'368'986 Bayer-Aktien.

Am 03.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 53,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 20,33 Prozent zulegen. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,78 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 42,47 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Bayer veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10.87 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.74 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 09.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,51 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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