Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.10.2026 12:29:00
Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Mittag ins Minus
Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 44,89 EUR ab.
Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 44,89 EUR nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'116 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 44,60 EUR. Bei 45,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 763'086 Bayer-Aktien.
Bei 53,92 EUR erreichte der Titel am 03.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,12 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,110 EUR belaufen. Bayer veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer -0,20 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,24 Prozent auf 10.87 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Bayer wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 09.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,51 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie
Bayer-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein
September 2026: Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie
Bayer-Aktie legt zu: Lemiretprocel bekommt Orphan-Drug-Status in USA und EU
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bayer
|
02.10.26
|Bayer will über 2 Milliarden Dollar in neuen US-Standort investieren (AWP)
|
02.10.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Freitagshandels zu (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Bayer Aktie News: Bayer am Freitagnachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Gewinne in Frankfurt: Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
02.10.26
|DAX aktuell: DAX-Anleger greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Bayer
|01.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.06.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street beendet Handel in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.