Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag schwächer

Um 09:28 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 48,53 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'914 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,49 EUR aus. Mit einem Wert von 48,91 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 44'377 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 53,92 EUR markierte der Titel am 03.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 11,11 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2025 (25,78 EUR). Mit Abgaben von 46,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Am 04.08.2026 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bayer ein EPS von -0,20 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 10.87 Mrd. EUR gegenüber 10.74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 09.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,52 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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