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02.09.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochnachmittag nahezu unbewegt

Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochnachmittag nahezu unbewegt

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bayer. Zum Vortag unverändert notierte die Bayer-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 48,84 EUR.

Bayer
46.03 CHF -0.35%
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Bei der Bayer-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 48,84 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 25'879 Punkten liegt. Bei 49,03 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 48,49 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 48,91 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 410'588 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 53,92 EUR erreichte der Titel am 03.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 89,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR aus. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,20 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.74 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.87 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 09.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,52 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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