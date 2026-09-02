Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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02.09.2026 12:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Einbussen
Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 48,73 EUR nach.
Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 48,73 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'766 Punkten realisiert. Die Bayer-Aktie sank bis auf 48,49 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,91 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 171'088 Bayer-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.07.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 10,65 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,78 EUR am 07.11.2025. Mit einem Kursverlust von 47,10 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 04.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 EUR, nach -0,20 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.87 Mrd. EUR – ein Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Bayer wird am 03.11.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 09.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,52 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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