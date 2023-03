Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Donnerstagnachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im Xetra-Handel gewann die Aktie um 04:28 Uhr 0,6 Prozent auf 56,70 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 15'306 Punkten notiert. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 56,87 EUR zu. Die Xetra-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'370'440 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,99 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,61 Prozent hinzugewinnen. Am 03.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Am 28.02.2023 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,26 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 12'000,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11'118,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 05.03.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 7,44 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

