02.01.2026 09:29:00

Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Freitagvormittag ins Plus

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 37,37 EUR.

Um 09:28 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 37,37 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 24'522 Punkten notiert. Die Bayer-Aktie legte bis auf 37,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 37,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 250'740 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 37,38 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 0,04 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Abschläge von 50,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,109 EUR. Am 12.11.2025 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,98 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,26 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,09 Prozent auf 9.66 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 9.97 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Bayer wird am 03.03.2026 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,70 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

