Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr bei 49,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 26'155 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 49,41 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 48,88 EUR. Mit einem Wert von 49,41 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 62'580 Aktien.

Bei einem Wert von 53,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.07.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,04 Prozent hinzugewinnen. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 47,39 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2025 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR je Aktie ausschütten. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,20 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.87 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 10.74 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Bayer-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,52 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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