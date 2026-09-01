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01.09.2026 12:29:00

Bayer Aktie News: Bayer verliert am Mittag

Bayer Aktie News: Bayer verliert am Mittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 48,66 EUR ab.

Bayer
45.84 CHF -0.23%
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Die Bayer-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 48,66 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'986 Punkten liegt. Die Bayer-Aktie sank bis auf 48,51 EUR. Mit einem Wert von 49,41 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 329'847 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (53,92 EUR) erklomm das Papier am 03.07.2026. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 9,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,78 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je Bayer-Aktie. Am 04.08.2026 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent auf 10.87 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 präsentieren. Bayer dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,52 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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