Bayer-Aktie knapp im Plus: Bayer beantragt erweiterte Zulassung für Krebsmittel Nubeqa in China

Die entsprechende Einreichung sei bei dem Center of Drug Evaluation (CDE) der chinesischen Arzneimittelbehörde für den oralen Androgenrezeptor-Inhibitor (ARi) Darolutamid erfolgt, so Bayer . Der Konzern beantrage damit konkret die Zulassung von des Nubeqa-Wirkstoffs Darolutamid zur Anwendung in Kombination mit Docetaxel bei erwachsenen Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakarzinom (mHSPC).

Nubeqa gilt als einer der Hoffnungsträger unter Bayers neuen Medikamenten.

Bayer-Aktien steigen im XETRA-Handel zeitwiese um 0,20 Prozent auf 66,43 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)