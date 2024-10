Bayer-Aktie: Jüngste Einstufung durch Goldman Sachs Group Inc.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Die Leverkusener müssten sich entscheiden, mit welchem Fall sie vor den Supreme Court ziehen wollen, schrieb Analyst James Quigley in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu einem weiteren verloren Glyphosat-Rechtsstreit in den USA. Wenn sich das höchste US-Gericht dann damit befasse, könnte dies einen enormen Fortschritt dafür bedeuten, die Belastung endlich loszuwerden. Der Ausgang sei aber freilich unklar.

Aktienauswertung: Die Bayer-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Bayer-Aktie wies um 11:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1.8 Prozent auf 26.29 EUR abwärts. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 14.11 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1’348’237 Bayer-Aktien. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2024 21.5 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

