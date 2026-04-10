Bayer Aktie 326835 / US0727303028
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10.04.2026 11:12:00
Bayer-Aktie in Rot: Personalie im Aufsichtsrat sorgt für Aufmerksamkeit
Im Aufsichtsrat des Pharmakonzerns stehen Personalveränderungen an. Eine Entscheidung wird bei der Hauptversammlung Ende April erwartet.
Bayer einziehen. Das geht aus der jetzt veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung am 24. April hervor.
Stern ist einer von zwei Nachrückern für die beiden ausscheidenden Aufseher Paul Achleitner und Colleen A. Goggins, deren Amtszeiten enden.
Als weiterer Vorschlag für den Bayer-Aufsichtsrat steht Marcel Smits zur Wahl. Der Niederländer war in verschiedenen Grosskonzernen tätig, unter anderem beim US-Lebens- und Futtermittelhändler Cargill und beim US-Konsumgüterkonzern Sara Lee.Die Bayer-Aktie verliert im XETRA-Handel am Freitag zeitweise 0,79 Prozent auf 40,13 Euro.
DJG/rio/sha
DOW JONES
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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