Bayer-Aktie in Rot: Bayer-CEO prognostiziert "schwierige Momente" - sieht aber Weg für erfolgreiche Wende

"Wir haben uns über die Zukunft dieses Unternehmens, das uns allen am Herzen liegt, ausführlich mit unseren Kunden, Investoren und der Belegschaft ausgetauscht", heisst es in der vorab veröffentlichten Rede des CEO für die Hauptversammlung am Freitag. "Es wird keine schnelle Lösung innerhalb eines Jahres sein, und es wird schwierige Momente geben". Es gebe aber einen Weg, die Wende bei Bayer zu schaffen.

Anderson, der seit dem 1. Juni 2023 im Amt ist und diese Woche seine erste Hauptversammlung als Bayer-Chef bestreitet, hatte Anfang März seinen Plan für eine Sanierung des Konzerns vorgelegt. Er will das Pharma- und Agrarchemieunternehmen mit einem neuen Organisationsmodell schlagkräftiger machen. Eine Aufspaltung lehnt er derzeit ab. Es sei "vorerst das Beste, unsere derzeitige Struktur beizubehalten und unsere operativen Probleme zu beheben", bekräftigt er in seiner Rede für die Hauptversammlung am 26. April.

Mit Blick auf den Auftakt 2024 rechnet Anderson in den Divisionen Crop Science und Consumer Health "aufgrund der Marktdynamiken" mit einem verhaltenen Jahresbeginn. "Wir sind aber zuversichtlich hinsichtlich unserer Ziele für das Gesamtjahr und der Ausrichtung unserer Geschäfte", sagte er. Die Zahlen für das erste Quartal wird Bayer am 14. Mai veröffentlichen.

Im XETRA-Handel bewegt sich die Bayer-Aktie zeitweise bei 27,20 Euro um 0,42 Prozent unter ihrem Vortagesschluss.

FRANKFURT (Dow Jones)