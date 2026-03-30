Bayer Aktie 326835 / US0727303028
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30.03.2026 09:34:00
Bayer-Aktie in Grün: Finerenon erhält grünes Licht für neue Indikation
Bayer hat für seinen Hoffnungsträger Kerendia wie erwartet in der Europäischen Union die Zulassung für eine weitere Indikation bekommen.
Finerenon ist in mehr als 100 Ländern weltweit für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit chronischer Nierenerkrankung in Verbindung mit Typ-2-Diabetes zugelassen. Bayer hat mit dem Medikament im vergangenen Jahr 829 Millionen Euro umgesetzt, es liegt damit auf Platz fünf der umsatzstärksten Arzneien des Unternehmens.Via XETRA steht die Bayer-Aktie zeitweise 0,31 Prozent höher bei 38,38 Euro.
DJG/rio/uxd
DOW JONES
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