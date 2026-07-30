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Nierenmedikament 30.07.2026 11:38:00

Bayer-Aktie gesucht: Erweiterte Marktzulassung für Kerendia in China beantragt

Bayer-Aktie gesucht: Erweiterte Marktzulassung für Kerendia in China beantragt

Bayer reicht für sein erfolgreiches Nierenmedikament Kerendia in China einen Zulassungsantrag für erwachsene Patienten mit nicht-diabetischer chronischer Nierenerkrankung ein.

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Basis dafür ist die im Frühjahr abgeschlossene Phase-3-Studie FIND-CKD, wie Bayer mitteilte.

Via XETRA zieht die Bayer-Aktie zeitweise um 1,11 Prozent auf 48,22 Euro an.

DOW JONES

Weitere Links:

JP Morgan Chase & Co. beurteilt Bayer-Aktie mit Overweight

Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com
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Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

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