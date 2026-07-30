Bayer Aktie 326835 / US0727303028
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30.07.2026 11:38:00
Bayer-Aktie gesucht: Erweiterte Marktzulassung für Kerendia in China beantragt
Bayer reicht für sein erfolgreiches Nierenmedikament Kerendia in China einen Zulassungsantrag für erwachsene Patienten mit nicht-diabetischer chronischer Nierenerkrankung ein.
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Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com
In eigener Sache
Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand
Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bayer AG (spons. ADRs)
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|Erste Schätzungen: Bayer verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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13.07.26
|Bayer-Aktie fällt: Fitch bestätigt Rating mit "BBB"; Ausblick negativ (Dow Jones)
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25.06.26
|Bayer-Aktie dank Entscheidung des US-Supreme Court im Glyphosat-Streit zweistellig im Plus (Dow Jones)
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22.06.26
|Bayer setzt auf Künstliche Intelligenz: Neue Partnerschaft in der Medikamentenforschung - Aktie höher (Dow Jones)
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18.06.26
|Bayer-Aktie: Gericht verweist Roundup-Vergleich zurück nach Missouri (Dow Jones)
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15.06.26
|Bayer erzielt wichtigen Erfolg in den USA - Aktie dennoch im Minus (Dow Jones)
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10.06.26
|Bayer kommt mit Asundexian in Europa einen Schritt weiter - Aktie fällt (Dow Jones)
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02.06.26
|Bayer-Aktie rutscht ab: Sorgen um Glyphosat-Vergleich (Dow Jones)