Bayer-Aktie fällt: Kimberly Mathisen wird neues Aufsichtsratsmitglied

Mathisen, die sowohl die US-amerikanische als auch die norwegische Staatsbürgerschaft besitzt, tritt die Nachfolge von Fei-Fei Li an, die ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen zum Ende des Monats August niedergelegt hat, wie Bayer mitteilte.

Mathisen studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der University of Illinois. Anschliessend durchlief sie berufliche Stationen bei Procter & Gamble in den USA und erwarb 2001 einen MBA an der Harvard Business School. Im selben Jahr trat sie beim Pharmakonzern Eli Lilly ein und übernahm verschiedene Positionen mit wachsender Verantwortung in Grossbritannien, Norwegen und Deutschland. Ab 2013 war sie CEO der Sparte Home & Personal Care des norwegischen Markenkonsumgüter-Konzerns Orkla. 2016 wechselte Mathisen zu Microsoft, wo sie als General Manager die Verantwortung für das gesamte Geschäft in Norwegen trug. Seit 2021 ist sie CEO der unabhängigen und gemeinnützigen Stiftung Hub Ocean, einer gemeinsamen Initiative der Aker-Gruppe und des Weltwirtschaftsforums mit einem globalen Meeresmandat.

Die Bayer-Aktie gibt im XETRA am Donnerstag zeitweise 3,14 Prozent auf 50,95 Euro ab.

FRANKFURT (Dow Jones)