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Analysen des Monats 03.05.2026 19:28:00

Bayer-Aktie: Experten empfehlen Bayer im April mehrheitlich zum Kauf

Bayer-Aktie: Experten empfehlen Bayer im April mehrheitlich zum Kauf

Im letzten Monat wurde die Bayer-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Bayer
9.40 EUR 2.73%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 9 Experten ihre Analyse der Bayer-Aktie abgegeben.

8 Analysten empfehlen die Bayer-Aktie mit Kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 50,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 11,95 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Bayer-Aktie von 38,05 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG52,00 EUR36,6629.04.2026
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR31,4128.04.2026
Barclays Capital48,00 EUR26,1528.04.2026
UBS AG52,00 EUR36,6628.04.2026
Barclays Capital48,00 EUR26,1524.04.2026
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR31,4121.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.55,00 EUR44,5520.04.2026
Deutsche Bank AG43,00 EUR13,0116.04.2026
UBS AG52,00 EUR36,6613.04.2026
DZ BANK--09.04.2026

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock