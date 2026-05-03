Bayer Aktie 326835 / US0727303028
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|Analysen des Monats
|
03.05.2026 19:28:00
Bayer-Aktie: Experten empfehlen Bayer im April mehrheitlich zum Kauf
Im letzten Monat wurde die Bayer-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.
Im abgelaufenen Monat haben 9 Experten ihre Analyse der Bayer-Aktie abgegeben.
8 Analysten empfehlen die Bayer-Aktie mit Kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 50,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 11,95 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Bayer-Aktie von 38,05 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|52,00 EUR
|36,66
|29.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|31,41
|28.04.2026
|Barclays Capital
|48,00 EUR
|26,15
|28.04.2026
|UBS AG
|52,00 EUR
|36,66
|28.04.2026
|Barclays Capital
|48,00 EUR
|26,15
|24.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|31,41
|21.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|55,00 EUR
|44,55
|20.04.2026
|Deutsche Bank AG
|43,00 EUR
|13,01
|16.04.2026
|UBS AG
|52,00 EUR
|36,66
|13.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|09.04.2026
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock
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