Bayer Aktie 326835 / US0727303028
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30.07.2026 08:29:06
Bayer-Aktie: Erweiterte Marktzulassung für Kerendia in China beantragt
Bayer reicht für sein erfolgreiches Nierenmedikament Kerendia in China einen Zulassungsantrag für erwachsene Patienten mit nicht-diabetischer chronischer Nierenerkrankung ein.
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Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback
Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bayer AG (spons. ADRs)
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20.07.26
|Erste Schätzungen: Bayer verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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13.07.26
|Bayer-Aktie fällt: Fitch bestätigt Rating mit "BBB"; Ausblick negativ (Dow Jones)
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25.06.26
|Bayer-Aktie dank Entscheidung des US-Supreme Court im Glyphosat-Streit zweistellig im Plus (Dow Jones)
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22.06.26
|Bayer setzt auf Künstliche Intelligenz: Neue Partnerschaft in der Medikamentenforschung - Aktie höher (Dow Jones)
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18.06.26
|Bayer-Aktie: Gericht verweist Roundup-Vergleich zurück nach Missouri (Dow Jones)
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15.06.26
|Bayer erzielt wichtigen Erfolg in den USA - Aktie dennoch im Minus (Dow Jones)
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10.06.26
|Bayer kommt mit Asundexian in Europa einen Schritt weiter - Aktie fällt (Dow Jones)
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02.06.26
|Bayer-Aktie rutscht ab: Sorgen um Glyphosat-Vergleich (Dow Jones)
Analysen zu Bayer AG (spons. ADRs)
KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerFed-Zinspause hält an: SMI vor Verlusten -- DAX etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften nachgeben. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag überwiegend fester.