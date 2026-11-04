Bayer-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Dank starker Zahlen der Pharmasparte hätten die Leverkusener die Erwartungen übertroffen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Rechtsstreitigkeiten rund um das Pflanzenschutzmittel Glyphosat entwickelten sich derweil vorteilhaft.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Bayer-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von Bayer legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2.6 Prozent auf 53.20 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 12.78 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 833’060 Bayer-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 legte das Papier um 44.2 Prozent zu. Die Ergebnisse für Q4 2026 dürfte Bayer am 24.02.2027 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET



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