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04.11.2026 12:04:44
Bayer-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG-Analyst Virginie Boucher-Ferte hat eine gründliche Analyse des Bayer-Papiers durchgeführt.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Dank starker Zahlen der Pharmasparte hätten die Leverkusener die Erwartungen übertroffen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Rechtsstreitigkeiten rund um das Pflanzenschutzmittel Glyphosat entwickelten sich derweil vorteilhaft.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Bayer-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Das Papier von Bayer legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2.6 Prozent auf 53.20 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 12.78 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 833’060 Bayer-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 legte das Papier um 44.2 Prozent zu. Die Ergebnisse für Q4 2026 dürfte Bayer am 24.02.2027 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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