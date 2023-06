Bayer-Aktie: Bayer-Tochter Bluerock legt positive Studiendaten für Parkinson-Therapie vor

Die potenziell erste Zelltherapie mit dem Namen Bemdaneprocel sei in der klinischen Phase-I-Studie von allen zwölf Patienten ohne grössere Sicherheitsprobleme ein Jahr lang gut vertragen worden, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung des Pharma- und Agrarkonzerns und seiner hundertprozentigen US-Tochter Bluerock, die das Programm vorantreibt. Auch habe die Auswertung der sekundären Endpunkte der Studie habe die Durchführbarkeit der Zelltransplantation sowie das Überleben und Heranwachsen der Zellen im Gehirn über den Studienzeitraum belegt.

Für die nun folgende Phase-II-Studie soll die Patientenrekrutierung voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024 starten, hiess es weiter. Laut der Parkinson-Stiftung leiden weltweit 10 Millionen Menschen an der Krankheit, die zu einem fortschreitenden Verlust der motorischen Funktion und zu Symptomen wie Zittern oder Muskelsteifheit führt und bislang als unheilbar gilt.

Die von Bluerock entwickelte Therapie setzt auf Dopamin-produzierende Neuronen, gewonnen aus pluripotenten Stammzellen. Sie werden chirurgisch in das Gehirn eines Parkinson-Patienten implantiert. Nach der Transplantation haben diese Zellen das Potenzial, von der Parkinson-Krankheit zerstörte neuronale Netzwerke zu ändern. Dies, so die Hoffnung, könnte helfen, bei den Patienten motorische und nichtmotorische Funktionen wieder herzustellen. Detaillierte Phase-I-Studiendaten sollen auf dem Parkinson-Kongress Ende August in Kopenhagen vorgestellt werden.

FRANKFURT (Dow Jones)