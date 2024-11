Bayer-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Neutral

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Bayer nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Umsatz und vor allem das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) des Pharma- und Agrarchemiekonzerns hätten die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Analyst Jo Walton in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Bayer-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 11:18 Uhr fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 11.2 Prozent auf 21.69 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 38.34 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 8’860’443 Stück. Das Papier büsste seit Beginn des Jahres 2024 35.3 Prozent ein. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Bayer am 12.11.2024 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2024 / 08:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2024 / 08:06 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.