Bayer Aktie 326835 / US0727303028
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02.09.2026 17:51:40
Bayer-Agrarsparte: Ziele bestätigt, Pipeline vor Start - Aktie fester
Bayer bringt im Agrargeschäft die ersten von zehn geplanten Blockbusterprodukten auf den Markt. Die Bayer-Aktie lässt das jedoch kalt.
2027 soll in den USA und Kanada neues Sojasaatgut am Markt eingeführt werden, das gegen fünf Unkrautvernichter resistent ist. Unter Berücksichtigung einer weiteren Züchtung, die speziell für den Markt in Brasilien vorgesehen ist, erwartet Bayer allein von den neuen Soja-Produkten einen jährlichen Spitzenumsatz von mehr als 3 Milliarden Euro.
Alle Produkte sind Teil des im vergangenen Jahr angekündigten Fünfjahresprogramms für die Agrarsparte. Hier habe Bayer bereits erhebliche Fortschritte erzielt, hiess es. So seien die Kosten um knapp 400 Millionen Euro reduziert und parallel die Lagerbestände um 500 Millionen Euro reduziert worden. Überdies hat Bayer fünf Wirkstoffe verkauft und mehr als 100 Pflanzenschutzmittel eingestellt.
Spartenchef Rodrigo Santos bekräftigte die 2025 genannten Mittelfristziele für Crop Science. So soll der Umsatz bis zum Ende des Jahrzehnts stärker wachsen als der Markt und währungsbereinigt um mehr als 3,5 Milliarden Euro zulegen. Parallel soll das EBITDA um 1 Milliarde Euro verbessert werden und die bereinigte EBITDA-Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich landen. Bestätigt wurde überdies das Ziel, den operativen Free Cashflow der Sparte bis 2029 auf mehr als 3 Milliarden Euro zu steigern.Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel letztlich 0,61 Prozent höher bei 49,18 Euro.
DJG/rio/hab
DOW JONES
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