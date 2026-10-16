BayCurrent Consulting,Inc legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BayCurrent Consulting,Inc präsentierte in der am 15.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 77.64 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 54.12 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 48.34 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34.16 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch