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28.08.2026 06:37:00
Bayan Sulu JSC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Bayan Sulu JSC präsentierte am 27.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 28.08 KZT. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12.92 KZT je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17.81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.64 Milliarden KZT umgesetzt, gegenüber 12.43 Milliarden KZT im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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