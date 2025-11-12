Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'784 0.6%  SPI 17'605 0.6%  Dow 47'982 0.1%  DAX 24'361 1.1%  Euro 0.9239 -0.4%  EStoxx50 5'795 1.2%  Gold 4'135 0.2%  Bitcoin 83'730 1.6%  Dollar 0.7991 -0.2%  Öl 63.9 -1.9% 
Diskussion um Roadster-Deal: Tesla-Aktie nach Wortgefecht zwischen Musk und Altman im Blick
Bayer-Aktie mit Plus: Bayer übertrifft Erwartungen trotz hoher Rückstellungen
EON SE-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight
Ausblick: Virgin Galactic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ausblick: Wienerberger vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
12.11.2025 14:58:59

Bay Street May Open On Positive Note Again

(RTTNews) - Canadian stocks may open higher on Wednesday amid optimism about an end to the U.S. government shutdown. Firm European stocks and expectations of an interest rate cut by the Federal Reserve next month may also help underpin sentiment.

Loblaw Companies (L.TO) reported earnings per share of $0.69 in the third quarter, compared to $2.50 per share in the year-ago quarter. The company raised its adjusted earnings per share growth guidance for the full-year 2025, based on its year to date operating and financial performance and momentum exiting the third quarter.

Manulife Financial, Power of Canada, Pan American Silver Corp., Northland Power, Linamar and Ecn Capital are scheduled to announce their earnings later in the day.

Data from Statistics Canada showed building permits in Canada increased to 4.5% in September, from -4% in August.

The Canadian market ended modestly higher on Tuesday, lifted by gains in energy, real estate and communications sectors.

The benchmark S&P/TSX Composite Index settled with a gain of 92.62 points or 0.31% at 30,409.25.

In commodities trading, West Texas Intermediate Crude oil futures are down $0.43 or 0.7% at $60.61 a barrel.

Gold futures are gaining $14.30 or 0.35%, while Silver futures are up $0.836 or 1.65% at $51.580 an ounce.

Bayer-Aktie mit Plus: Bayer übertrifft Erwartungen trotz hoher Rückstellungen
Infineon-Aktie legt deutlich zu: Infineon hofft auf KI-Boom nach Umsatzrückgang
Rüstungsaktien unter der Lupe: Was RENK, Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS jetzt bewegt
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Idorsia-Aktie in Grün: Idorsia mit positiven Studiendaten zu Aprocitentan bei resistenter Hypertonie
Verluste in New York: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone
NVIDIAs grösste Konkurrenten: Alphabet vs. Meta - Welche Aktie führt im KI-Wettrennen?
Swiss Life-Aktie dennoch unter Druck: Swiss Life bleibt nach neun Monaten im Wachstumsmodus
Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett übergibt Führung an Greg Abel und erhöht Spendentempo
Schwache Performance in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsstart leichter

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
15:14 ROUNDUP/70 Jahre Bundeswehr: Steinmeier will 'Pflichtzeit für alle'
15:10 Selenskyj fordert Rücktritt von zwei Ministern
15:09 EU erkennt Migrationsdruck an - Bundesregierung zufrieden
15:04 GNW-News: Accumulus Technologies ernennt Mervyn Hall zum Chief Commercial Officer
14:59 IAEA: Iran verweigert Informationen zu Uran-Vorräten
14:51 ROUNDUP: Brandenburger Koalition wankt - Woidke will Klärung von BSW
14:51 Regierung: Kein deutsches Geld im ukrainischen Korruptionsskandal
14:50 Aktien New York Ausblick: Freundlich erwartet - Dow kratzt an Rekordhoch
14:49 ROUNDUP: 'Wirtschaftsweise' für Erbschaftsteuer-Reform - Wachstum mau
14:45 WDH: Ukraine muss weitere Positionen im Süden preisgeben