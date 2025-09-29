Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
29.09.2025 14:42:31

Bay Street May Open On Mixed Note; Materials Stocks Likely To Move Higher

(RTTNews) - Canadian shares are likely to open on a mixed note on Monday, tracking commodity prices. Concerns over a possible U.S. government shutdown could weigh on sentiment.

Oil prices are down sharply, while gold, silver and copper are all up with notable gains.

In corporate news, Russel Metals Inc. (RUS.TO) announced that it will acquire seven service center locations from Kloeckner Metals Corporation for approximately US$118.6 million, subject to customary closing adjustments related to working capital and other standard terms.

The Canadian market ended roughly flat on Friday, giving up most of its early gains. The benchmark S&P/TSX Composite Index advanced to an intraday high of 29,864.19 in early trading, but lost momentum and ended the day with a gain of 29.30 points or 0.1% at 29,761.28.

A preliminary estimate released by Statistics Canada revealed that Canadian real GDP was essentially unchanged from the previous month in August.

Asian stocks closed broadly higher on Monday, as in-line U.S. inflation data reinforced Fed rate cut hopes and a rebound in Chinese industrial profits suggested the world's second-largest economy is stabilizing amid robust policy measures.

The major European markets are up today, with the UK market outperforming others. The mood, however, remains somewhat cautious amid a lack of significant triggers.

In commodities trading, West Texas Intermediate Crude oil futures are down $1.09 or 1.66% at $64.63 a barrel.

Gold futures are gaining $30.50 or 0.8% at $,839.50 an ounce, and Silver futures are up $0.419 or 0.9% at $47.075 an ounce, while Copper futures are up $0.0430 or 0.9% at $4.8145 per pound.

Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025

Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)

Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.

📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Krise überall – Börse steigt trotzdem! | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

