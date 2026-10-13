Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’003 0.9%  SPI 19’805 0.8%  Dow 52’229 0.7%  DAX 25’306 0.1%  Euro 0.9313 0.0%  EStoxx50 6’181 -0.3%  Gold 4’178 0.2%  Bitcoin 69’246 1.6%  Dollar 0.8318 -0.3%  Öl 104.9 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Givaudan1064593Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Nestlé-Aktie in Grün: Wasserdeal erhält EU-Genehmigung
Givaudan-Aktie springt kräftig an: Organisches Wachstum beschleunigt sich im dritten Quartal
Roche-Aktie gefragt: Stärkung von Pipeline gegen Fettleibigkeit mit Lizenzabkommen
Kryptomarkt nach dem Rücksetzer: Was gegen einen Crash wie 2025 spricht
Contitech-Verkauf genehmigt: EU-Kommission gibt Continental freie Bahn - Aktie gefragt
Suche...
Plus500 Depot
13.10.2026 14:46:51

Bay Street May Open Higher; Tech Stocks Likely To Decline

(RTTNews) - Canadian stocks are seen opening on a positive note Tuesday morning, tracking higher gold prices and on easing worries about inflation following a sharp drop in oil prices. However, the upside could be limited as tech stocks may find the going a bit tough amid renewed uncertainty about returns on AI investments.

West Texas Intermediate crude oil futures are down $1.43 or 1.53% at $92.31 a barrel.

Gold futures are up $17.70 or 0.43% at $4,208.30 an ounce, while Silver futures are down marginally at $60.475 an ounce.

The Canadian market closed on a strong note on Friday as rate hike fears faded after data from Statistics Canada showed an unexpected decrease in Canadian employment in the month of September.

The report said Canadian employment fell by 68,000 jobs in September, while the unemployment rate crept up to 6.5% from previous month's 6.4%.

The benchmark S&P/TSX Composite Index jumped 519.24 points or 1.5% to 35,664.62, continuing to regain ground after ending Wednesday's trading at its lowest closing level in well over two months. The market remained closed on Monday for Thanksgiving Day.

Asian stocks retreated on Tuesday, with tech stocks coming under pressure as warnings mounted around the AI trade.

Broadcom and Intel CEOs have flagged capital costs and uncertain returns as potential constraints on AI infrastructure expansion as Chinese artificial intelligence models gain users rapidly. Last week, billionaire Ray Dalio warned that AI is a "classic bubble" that is nearing a bursting point.

European stocks pared early gains and turning in a mixed performance today afternoon with investors making cautious moves, reacting to some corporate news and looking ahead to earnings updates.

In eigener Sache

Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

14:14 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf RWE AG
09:21 SG-Marktüberblick: 13.10.2026
09:08 Alle SMI-Werte im Plus
08:54 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Erholung fortgesetzt
12.10.26 Logo WHS Nasdaq-Rekorde wackeln – jetzt entscheiden Inflation und KI-Zahlen!
12.10.26 Der Rhein als unterschätztes Risiko für die europäische Industrie
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’588.93 19.55 SEBBCU
Short 14’885.68 13.74 SD2BJU
Short 15’423.89 8.95 SBBH9U
SMI-Kurs: 14’002.56 13.10.2026 14:49:42
Long 13’420.66 19.27 S1B77U
Long 13’124.71 13.61 SJBCVU
Long 12’573.64 8.90 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Idorsia-Aktie zieht an: Neue Erkenntnisse zu zugelassenem Blutdruckmittel
Roche-Aktie fester: Neuer Augenwirkstoff überzeugt in Studien
Deutsche-Bank-Aktie mit Gewinnen: Sewing rechnet mit der Bundesregierung ab
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
S&P 500 vor Absturz? Auf diese Sicherheits-Titel setzen Experten jetzt
Volkswagen-Aktie dennoch höher: AUDI-Auslieferungen brechen ein - China wird für VW zum Problem
BYD Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von BYD
ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Micron-Aktie gibt nach: Was hinter der neuen Speichertechnik von CXMT steckt

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.