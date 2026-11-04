Bawan Company Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bawan Company Registered hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.25 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bawan Company Registered ein EPS von 0.870 SAR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 872.7 Millionen SAR – das entspricht einem Minus von 19.86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.09 Milliarden SAR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch