Bavarian Nordic: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bavarian Nordic lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5.40 DKK präsentiert. Im Vorjahr hatten 13.70 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1.79 Milliarden DKK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.75 Milliarden DKK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch