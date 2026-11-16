Bavarian Nordic AS (spons ADRs) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bavarian Nordic AS (spons ADRs) hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.28 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 275.9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 0.46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 274.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch