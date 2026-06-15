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15.06.2026 12:33:36
Baustart für neues regionales Paketzentrum der Post in Frauenfeld
Frauenfeld (awp/sda) - In Frauenfeld haben am Montag die Bauarbeiten für ein neues regionales Paketzentrum begonnen. Insgesamt investiert die Post 200 Millionen Franken in den Neubau. Es sollen 220 neue Arbeitsplätze entstehen.
Den Boden für das neue Paketzentrum habe die Post im Baurecht übernommen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Dank der Nähe des Neubaus zum bestehenden nationalen Paketzentrum in Frauenfeld könnten wichtige Synergien genutzt werden. Dazu gehöre die Anbindung ans Schienennetz. Über die Bahn wickle die Post vor allem den internen Pakettransport zwischen den grossen Paketzentren in der Schweiz ab.
Die Förderbänder des neuen Zentrums sollen noch vor Weihnachten 2029 auf Hochtouren laufen. Dort könnten dann bis zu 12'000 Pakete pro Stunde sortiert werden.
Das sei entscheidend, weil die Post plane, in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren die nationalen Paketzentren in Härkingen (SO), Daillens (VD) und Frauenfeld (TG) zu sanieren und zu modernisieren, heisst es in der Mitteilung. Das neue Sortierzentrum soll das heutige Paketzentrum Frauenfeld während dessen Umbau teilweise ersetzen und nach dem Umbau verstärken.
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