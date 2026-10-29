Bausch + Lomb stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bausch + Lomb hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.09 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.080 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1.38 Milliarden USD gegenüber 1.28 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch